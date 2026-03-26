En los últimos tiempos, a pesar de su exclusividad, la laguna Dudú se ha convertido en uno de los destinos ecoturísticos más atractivos del país por su impresionante ambiente y belleza natural, que se caracteriza por el verdor, las cuevas y aguas cristalinas de una tonalidad de azul degradado a variedades de verde intenso.

Formada como parte de un sistema de cenotes originados por el colapso de antiguas cavernas subterráneas, y ubicada en la costa norte de la República Dominicana, en el municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez, Dudú se descubre como un lugar impactante y quimérico que cada año cobra mayor protagonismo.

A minutos de las mejores playas de Nagua y Cabrera, este cuerpo de agua es un lugar ideal para aquellos turistas que busquen pasar un buen día rodeado de naturaleza, excelentes locaciones para fotografías, selfies y videos domésticos, rodeado de escenarios preparados para niños y adultos, y con un restaurante con exquisita comida local.

El acceso a la laguna Dudú es fácil desde Cabrera, garantizando una experiencia única para turistas./Foto Jorge González

Es por esta razón que El Nacional recomienda, para esta Semana Santa, este rincón rodeado de vegetación exuberante y formaciones rocosas, cuevas y con aguas cristalinas, frescas y de intenso color azul, además de la variedad de experiencias que ofrece.

Aquí los turistas locales y extranjeros pueden distraerse y descansar bajo la sombra de los árboles, explorar las cavernas en las montañas o subacuáticas, o cruzar de una laguna a otra a través de senderos de rocas y madera.

Dudú

Es una formidable laguna compuesta por dos cuerpos de agua conectados a través de túneles subacuáticos entre acantilados y cuevas. Algunas de estas cavernas están bajo el agua, lo que la convierte en un sitio de gran interés tanto para científicos como para aficionados al buceo de cuevas.

La laguna Dudú es solo una de las dos que forman el llamado “el Dudú”, junto a la laguna conocida como el Pozo de los Caballos, más pequeña y menos profunda.

Esta característica la convierte en un lugar privilegiado para la exploración, permitiendo a los más experimentados desplazarse de una laguna a otra bajo el agua, una experiencia poco común incluso a nivel internacional.

Las cuevas habilitadas para caminar en las profundidades de la montaña están adornadas con estalactitas y estalagmitas formadas hace millones de años.

Su entorno invita tanto al descanso como a la aventura. Mientras algunos visitantes optan por relajarse bajo la sombra de los árboles y disfrutar del paisaje, otros buscan emociones más intensas.

Entre las actividades más populares destaca la tirolesa, desde la cual se puede saltar directamente al agua desde alturas de hasta 10 metros, así como el esnórquel y la exploración de cavernas adornadas con estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de siglos.

Todo el escenario selvático fue acondicionado con senderos y escalones para el mejor desplazamiento, áreas de descanso y servicios básicos que facilitan la visita sin alterar significativamente su ecosistema. Su cercanía con playas como Diamante y Arroyo Salado también permite complementar la experiencia en un solo recorrido.

Gracias a particularidades muy exclusivas, en los últimos años la laguna Dudú ha experimentado un crecimiento sostenido en el flujo de visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Este aumento en el flujo de visitantes ha contribuido con el desarrollo de infraestructuras básicas, como senderos, parque temático infantil, áreas de descanso y servicios de alimentación, sin comprometer significativamente el equilibrio ecológico del lugar.

Cómo llegar

Estando situada a unos 7.5 kilómetros de Cabrera, llegar a la laguna Dudú en vehículo privado o a través de transporte público o servicios de taxi desde la localidad no es difícil.

Si se viaja desde Santo Domingo, el viaje puede tardar entre dos horas y media y tres horas.

Turismo

La laguna Dudú tiene una administración privada bajo la supervisión y apoyo del Ministerio de Turismo y de Medio Ambiente, responsables de que se garantice la conservación de este ecosistema único.