La estabilidad del sistema financiero dominicano

La estabilidad del sistema financiero de que se ha dado cuenta representa un signo alentador en medio de un panorama plagado de incertidumbres a causa de distintos factores.

La resiliencia, como la definió el Banco Central, es una noticia tan positiva como la inversión de 500 millones de dólares que anunció Google en la construcción de un puerto digital.

La estabilidad no ha llegado sola. Ha sido influida en gran medida por las políticas monetarias y financieras implementadas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez, para promover una adecuada gestión de riesgos en las entidades de intermediación, así como por su desempeño.

Sin esa estabilidad que exhibe el sistema financiero, República Dominicana estaría entre los países de la región devorados por la incertidumbre y el complejo panorama internacional.