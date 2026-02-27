La Rendición de Cuentas 2026, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional, no solo marcó un momento clave en la agenda nacional, sino que también reafirmó cómo la imagen pública funciona como extensión del liderazgo institucional.

Raquel Peña: sobriedad institucional

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la representación femenina con un total look negro alineado al código de vestimenta protocolar. Chaqueta estructurada con cinta en la cintura y falda por debajo de la rodilla definieron una silueta clásica, respetuosa y coherente con la solemnidad del acto patrio.

Raquel Peña, elegante para la Rendición de Cuentas

Betty Gerónimo: estructura y autoridad

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, apostó por una chaqueta con hombreras y doble fila de botones dorados, combinada con falda a la rodilla. El cabello recogido, maquillaje sobrio y tacones de suela roja reforzaron una narrativa de poder femenino, liderazgo y seguridad.

Gloria Reyes: feminidad estratégica

En su estreno como ministra de la Mujer, Gloria Reyes lució un diseño de Michelle Reynoso: un conjunto de dos piezas trabajado con precisión estructural y combinación de texturas. El lazo sobre un hombro aportó carácter y feminidad contenida, mientras la falda recta a la rodilla aseguró rigor protocolar. El estilismo reafirmó autoridad sin perder identidad.

Selinée Méndez: lujo silencioso

Selinée Méndez brilló con un diseño de Rafael Rivero en crepé de seda italiano. La pieza reinterpretó la sastrería masculina desde una óptica femenina contemporánea, destacándose por su silueta atemporal y su estética de “lujo silencioso”, perfectamente alineada con la solemnidad del acto.

Yudy Moscoso: clasicismo estructurado.

Yudy Moscoso, esposa del presidente del Senado Ricardo De Los Santos, lució un diseño negro de Jusef Sánchez con escote cuadrado conservador y cintura ceñida. El resultado fue una imagen elegante, atemporal y coherente con el carácter institucional del evento.

Millizen Uribe: elegancia clásica

La periodista Millizen Uribe apostó por la elegancia clásica durante la Rendición de Cuentas 2026 en el Congreso Nacional, luciendo un refinado vestido negro de la diseñadora Carla Ruiz.

La Rendición de Cuentas 2026 dejó claro que la moda en la política dominicana y otras personalidades se mueven bajo códigos bien definidos: sobriedad cromática, estructura impecable y detalles sutiles que comunican liderazgo. En un escenario de alta formalidad, cada elección estética se convirtió en un mensaje visual de autoridad, identidad y respeto institucional.