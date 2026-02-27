Suenan los primeros acordes, la piel comienza a erizarse y el pecho se infla de orgullo, como si la bandera tricolor latiera desde dentro. Nuestra música no solo se baila, también se siente, refleja nuestra alegría y honra las tradiciones que nos definen como dominicanos.

Destacados artistas quisqueyanos como Juan Luis Guerra, Fernando Villalona, Kinito Méndez, entre muchos otros, han utilizado la música para retratar la belleza inigualable de República Dominicana y la identidad.

Es imposible no emocionarse al escuchar “Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de su espera se hacen rayos de sol” en la voz de Villalona. Y cómo no querer cantar a todo pulmón y profunda emoción “Dominicana fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón, abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor” del maestro Juan Luis Guerra. Son versos que despiertan el alma y avivan la llama del amor patrio que viven dentro nuestro.

Dale play al orgullo

Hoy 27 de febrero, en la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, decenas de canciones que le cantan a la dominicanidad, invitan a subirle el volumen al orgullo, y a decir ¡Soy dominicano!

El cantautor dominicano Eliacim estrenó en 2013 “La bella”, una canción dulce, en cuyas letras plasma el anhelo de querer volver a su tierra, además de resaltar su amor por esta.

Covi Quintana, presentó en 2019 “Soy dominicana”, un canto poderoso a la identidad nacional. Resalta la fortaleza, la sensibilidad y el orgullo de ser dominicano.

En 2006, Juan Luis Guerra lanzó “Canto a la patria”, un tema poético dedicado a la República Dominicana cargada de profundo espíritu patriótico.

“Santo Domingo” (2020) de Manny Cruz. Un homenaje a la capital dominicana, en la que resalta la esencia y atributos de la Ciudad Primada de América.

El merenguero Fernando Villalona lanzó “Dominicano soy” el cual se desprende de su disco de 1987 «La Cartita». Es una canción emblema, para sentir la dominicanidad, pues expresa de muchas formas el orgullo de los dominicanos de haber nacido en esta tierra.

No era la primera vez que “El Mayimbe” le escribía una carta musical a su patria, pues en 1983 había presentado “Mi pueblo”, que al igual que el tema mencionado, resalta el orgullo de las raíces y la identidad criolla.

“Santo merengue” de Kinito Méndez, es un canto contagioso dedicado al ritmo nacional, en el que celebra el merengue como símbolo de identidad cultural.

En los 70’s, Tatico Henríquez, nos regaló un clásico “Arriba Santo Domingo”, una composición que enaltece la alegría capitaleña, a ritmo de merengue típico.

Mientras que el caballo mayor, el fallecido merenguero, Johnny Ventura, estrenó en 1987 “Si vuelvo a nacer”, un hermoso merengue en el que afirma que, de volver a la vida, elegiría nuevamente ser dominicano. Con autoría de Huchi Lora, se convirtió en uno de los merengues patrióticos más emblemáticos.

La identidad dominicana también vibra en los ritmos urbanos que marcan a las nuevas generaciones. El dembow, también ha sido espacio donde la juventud reafirma con orgullo sus raíces. “Soy domi” (2022), de Kiko el Crazy, representa el orgullo dominicano desde el dembow, cuyas letras refleja con fuerza la idiosincrasia quisqueyana en un estilo propio de esta generación.