Mayoría de los recursos es declarada inadmisible por los jueces del TC

El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en receptor de casi la totalidad de las sentencias que llegan a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en materia de casación.

Se estima que aproximadamente un 90 % de los recursos de inconstitucionalidad que ingresan al TC son contra decisiones emitidas por las diferentes salas de la SCJ.

Esto obedece a que la parte que pierde no quiere quedarse con la sentencia de la SCJ y ve al TC como una tabla de salvación en sus aspiraciones de obtener ganancia de causa.

Sin embargo, casi la totalidad de esos recursos son declarados inadmisibles por el TC, puesto que esa alta corte no se dedica a revisar en sí las sentencias de la SCJ, sino a determinar si hubo violaciones al orden constitucional.

El estribillo de la mayoría de las sentencias del TC reza: “Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por… contra la sentencia núm… dictada por la… sala de la Suprema Corte de Justicia”.

En menor proporción, los casos que conoce el TC corresponden a recursos directos de inconstitucionalidad interpuestos por ciudadanos contra determinadas leyes.

Las últimas sentencias del TC corresponden al 3 de marzo del presente año y casi todas están relacionadas con recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales emitidas por las distintas salas de la SCJ.

Las sentencias de las salas de la SCJ son recurridas casi en su totalidad, incluso por instituciones estatales como la Policía Nacional y la Armada de la República Dominicana, entre otras.

Asimismo, este miércoles el TC publicó una sentencia relativa a un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) contra una decisión dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de octubre de 2023.

Algunos de los casos que llegan al Tribunal Constitucional desde la Suprema Corte de Justicia están vinculados a decisiones jurisdiccionales en materia de corrupción administrativa.

Tal es el caso del expediente de corrupción de Odebrecht, que recientemente fue fallado por el TC.