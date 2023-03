Estrenarán documental inclusivo “Renacer”

Los detalles de la nueva producción cinematográfica “Renacer”, fueron ofrecidos en un encuentro con la prensa por sus productores Danilo Reynoso y Evelyna Rodríguez, un documental que invita a asumir las barreras como obstáculos momentáneos, el estará en las salas de cine de Caribbean Cinemas desde el 23 de este mes.

La producción cinematográfica que fue traducida en su totalidad en lengua de señas, cuenta la historia del nadador paralímpico Patricio López, quien actualmente es uno de los 10 mejores competidores de América en varios tipos de nados.

Danilo Reynoso, productor y director de Pop Entertainment, dijo que “la motivación de hacer este proyecto es que vemos que actualmente la sociedad está sumergida en tantas cosas negativas y tantos malos ejemplos y creo que una historia como esta llega para refrescar un poco, es una historia retadora e inspiradora que sin duda dejará un buen mensaje y una buena impronta”.

De su lado, Evelyna Rodríguez, productora ejecutiva dijo que “tenía una deuda con la comunidad sorda con la que vengo trabajando hace 7 años, y este documental era perfecto para dar un mensaje verdadero sobre inclusión”.

Finalmente, Patricio López dijo que “no me creía lo del documental, pero hoy me regocija que mi historia pueda llegar e inspirar a otros; la natación me cambió la vida, dentro del agua yo soy otra persona”.

Se informó además que después de presentarse en las salas de cine, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ASCAP) lo llevará de forma gratuita durante un año, vía los centros culturales y universidades del país de las distintas ciudades y provincias en las que Ascap tiene presencia comercial.