La Insuperable y Yesther Reyes en La Casa de Alofoke 2

La artista urbana La Insuperable y la expareja de La Perversa, el creador de contenido, Yesther Reyes, son los nuevos integrantes del popular reality show La Casa de Alofoke 2.

Indhira Luna, nombre real de La Insuperable, se une como participante bajo la promesa de “renovar la energía del programa, aportando su auténtica personalidad, carisma y poder femenino”.

Mientras que la entrada de Yesther genera emotividad y competitividad debido a su pasada relación con la intérprete de “Ellos Vienen, Ellos Van”, quien ha mostrado química con uno de los participantes, el creador de contenido puertorriqueño Michael Flores.

Yesther, quien estuvo 12 años en prisión, sorprendió al llegar con una rosa amarilla y una carta para La Perversa.

Consecuencias

Luego del polémico incidente en que La Perversa agredió a la influencer colombiana Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, el productor del reality, Santiago Matías, anunció el retiro de 2 mil puntos como sanción a la exponente urbana.

Además, Alofoke expulsó a Luis Hairstylist tras ser señalado como el provocador del conflicto.

Rompe el silencio

Durante su intervención como panelista en el programa Sin Filtro Radio Show, Karola explicó que el altercado surgió por celos tras una conversación que sostuvo con Michael Flores. “Ella estaba tomada, y aunque no se justifica con el alcohol, sí estaba muy alterada”.

La joven admitió que luego de la agresión se sintió “en shock, aturdida y humillada”. “Yo soy una mujer que demuestra ser muy fuerte, pero también soy una niña. Me sentí frágil y débil”, dijo con la voz entrecortada.

A pesar de la golpiza y comentarios xenófobos que recibió durante la pelea tal como “vete para tu país”, la colombiana aseguró que perdona a la cantante. “Sí, la disculpo. No soy igual que ella. Hay una gran diferencia entre nosotras”.