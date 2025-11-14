SABANA DE LA MAR.– Una situación de violencia escolar terminó con una maestra herida en la Escuela Primaria Catarey Adentro, en el sector El Almendro, municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

La lesionada es Darlenys Cordero, de 32 años, docente de Inglés, quien sufrió una cortadura en una pierna y tuvo que ser atendida en un centro médico privado, donde los especialistas le aplicaron varias suturas.

El conflicto que desató la agresión

De acuerdo con versiones de empleados del plantel, el hecho ocurrió cuando la profesora intentó detener una disputa entre dos estudiantes. Uno de los menores involucrados portaba un cuchillo y, en medio del forcejeo, la docente terminó herida.

Compañeros de la escuela afirman que episodios como este no son aislados y que, desde hace meses, enfrentan un clima de inseguridad dentro de las aulas.

Sobreedad y falta de control disciplinario

Los maestros denuncian que en la primaria están inscritos alumnos con edades entre 15 y 18 años, pese a estar en grados de nivel básico. Consideran que este desajuste es el principal detonante de los problemas de conducta.

Según explican, estos estudiantes más grandes imponen su fuerza sobre los más pequeños, desobedecen instrucciones y en ocasiones intimidan al personal docente.

Puedes leer: UNADE desarrolla jornada patriótica en Jimaní para fortalecer la cultura de defensa nacional

“Están en cursos que no les corresponden por su edad. Eso provoca desorden, retos constantes y distracción para los niños que sí quieren estudiar”, expresó uno de los maestros, quien prefirió no revelar su nombre.

La comunidad educativa pide intervención urgente

Ante lo ocurrido, los profesores solicitaron al Distrito Educativo y al Ministerio de Educación que intervengan el centro de manera inmediata para evitar que se produzca un hecho más grave.

Como medida preventiva, la dirección del plantel decidió suspender las clases hasta que las autoridades adopten acciones concretas para resolver la problemática.