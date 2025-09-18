En República Dominicana, entre el 80 y el 85% de los adultos mayores, es decir, personas con 60 años o más, tiene pensiones insuficientes, siendo uno de los países de la región en que este indicador no ha mejorado en la última década.

En ese sentido, para 2023, la cantidad de hombres mayores que tenía pensiones insuficientes alcanzaba el 80%, para un aumento de 3% respecto a 2014, cuando era de 77 por ciento.

En el caso de las mujeres mayores de 60 años, la relación entre los años 2014-2023 es de 87% y 85%, respectivamente, para una reducción de un 2%, con relación a las pensiones insuficientes.

Informe regional

Los datos se desprenden del Séptimo Informe Estado de la Región 2025, que presentó el Programa Estado de la Nación, institución dedicada a la investigación y formación sobre desarrollo humano sostenible, con asiento en Costa Rica.

Las pensiones insuficientes aumentaron entre hombres y disminuyeron ligeramente entre mujeres desde 2014

El documento detalla que en los países de la región Centroamérica y República Dominicana, el porcentaje de personas en edad de jubilación que tienen una pensión es bajo pero va en aumento, excepto en Belice y República Dominicana.

“Lamentablemente, desde el 2014, la proporción de personas adultas mayores cuya pensión es insuficiente se ha estancado o ha crecido, incluso por encima del promedio de América Latina”, indicó la entidad en el documento.

El informe de Estado de la Región 2025 subraya que el envejecimiento demográfco supone una mayor demanda de servicios sociales y para grupos que una generación atrás pesaban muy poco dentro de la población.