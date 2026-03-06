AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.- Van más de 400 dominicanos repatriados desde los Estados Unidos en los dos meses y días del presente año 2026 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con los informes, la mayoría cumplió condenas por la comisión de diversos delitos.

Asimismo, otros de los repatriados estaban ilegales en los Estados Unidos y fueron apresados en redadas que lleva a cabo el Servicio de Inmigración en contra de los extranjeros indocumentados; muchos de ellos fueron arrestados en las ciudades de Nueva York, Boston, Miami y otras.

Las repatriaciones de los criollos son ejecutadas por las autoridades estadounidenses los martes de cada semana, enviando en aviones fletados grupos que son recibidos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) por funcionarios de Migración y oficiales del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

De los criollos repatriados en lo que va de este año, se establece que cumplieron condenas en diferentes cárceles estadounidenses, acusados de tráfico de drogas, crímenes, fraudes estatales, violaciones sexuales, secuestros y tráfico de armas de fuego, entre otros delitos.

Muchos de ellos estaban confinados en recintos carcelarios de Nueva York, Boston y Miami, así como de Filadelfia, San Antonio (Texas), Los Ángeles (California) y Massachusetts, lugares donde aún permanecen cientos de criollos en prisión.

Otros de los repatriados residían ilegalmente en los Estados Unidos y fueron arrestados en las redadas que las autoridades llevan a cabo contra los extranjeros indocumentados en todo el territorio norteamericano.