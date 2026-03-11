Chile. – El presidente Luis Abinader afirmó que la comunidad dominicana en Chile podría encontrar nuevas oportunidades a partir de las buenas relaciones bilaterales que mantiene la República Dominicana con el presidente electo José Antonio Kast, durante un encuentro con representantes de organizaciones de dominicanos residentes en ese país sudamericano.

El mandatario sostuvo la reunión previo a su asistencia a la transmisión de mando del nuevo gobierno chileno, escenario en el que conversó con líderes comunitarios sobre las perspectivas para la diáspora dominicana y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Durante el encuentro, Abinader resaltó que las relaciones positivas entre los gobiernos podrían traducirse en ventajas y oportunidades para los dominicanos que viven en Chile, al tiempo que los exhortó a integrarse de manera organizada, ser buenos ciudadanos y aprovechar especialmente las opciones educativas que ofrece la sociedad chilena.

Dijo que tomó nota de sus requerimientos y que trabajará para atenderlas porque «ninguna petición para nosotros es pequeña».

El jefe de Estado también mencionó las posibilidades de cooperación económica, destacando las potencialidades de la industria de la uva en República Dominicana y las oportunidades de aprendizaje a partir de la experiencia y prestigio internacional del vino chileno.

Comunidad dominicana en crecimiento

De acuerdo con registros de la embajada dominicana, alrededor de 23,000 dominicanos residen en Chile, lo que convierte a ese país en la cuarta nación con mayor población dominicana en el exterior.

El embajador dominicano en Chile, Juan Cohen, explicó que existe un énfasis especial en atender las necesidades de la comunidad criolla, siguiendo instrucciones del presidente Abinader.

“Atender la diápora es un gran trabajo, pero también una gran oportunidad de llegar a los confines del mundo porque en los confines del mundo hay dominicanos; tenemos dominicanos desde desde el polo Sur allá en Punta Arena hasta isla de Pascua. La verdad es que es un gran reto, pero estamos cumpliendo con eso que es la voluntad del presidente Abinader», expresó el diplomático, al destacar la presencia de nacionales desde Punta Arenas hasta Isla de Pascua.

Promesas y vínculos con la diáspora

En el encuentro también participó Francisco Berigüete, director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Chile, quien destacó las iniciativas impulsadas para fortalecer la relación entre el Estado dominicano y sus comunidades en el extranjero.

Las conversaciones incluyeron el aporte de los dominicanos en el exterior al desarrollo nacional, así como el papel que desempeñan en preservar las costumbres y la identidad cultural entre las nuevas generaciones nacidas fuera de Quisqueya.

Asimismo, el embajador Cohen anunció que en noviembre se celebrará la Semana Dominicana en Chile, una actividad orientada a promover la cultura, la integración y la presencia dominicana en ese país.

Durante la reunión también estuvieron presentes funcionarios de la misión diplomática, entre ellos el encargado de la sección consular José García Marcano, el ministro consejero Joel Jonathan Delgado, la consejera de cooperación Kenia del Orbe y la primera secretaria Malenskia Montero.