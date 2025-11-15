Eurocine 2025 inaugura su edición en RD

Con una función especial en Caribbean Cinemas de Galería 360, quedó inaugurada la edición 2025 de EUROCINE, el festival de cine europeo que celebra la diversidad cultural a través de la gran pantalla. La gala de apertura presentó la aclamada película El Conde de Montecristo (Francia, 2024), una nueva adaptación del clásico de Alexandre Dumas, dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes diplomáticos, autoridades culturales, cineastas, invitados especiales y medios de comunicación. Durante la ceremonia, el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, expresó:

“Eurocine es una muestra de la extraordinaria diversidad cultural y lingüística de Europa. Cada película que verán refleja una parte de ese mosaico de historias, sensibilidades y miradas que conforman la identidad europea.

Pero también es una celebración de los lazos que nos unen entre la Unión Europea y la República Dominicana — una historia común, muchos intercambios interpersonales, a través del turismo, el comercio y nuestras comunidades”.

Por su parte, Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), destacó la relevancia del festival, que concluye hoy, como punto de encuentro entre culturas cinematográficas.