Exesposa de Daddy Yankee interpone una nueva demanda para reclamar 50 millones de dólares al artista

San Juan,.- La exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, interpuso este lunes una nueva demanda para reclamar 50 millones al artista en el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico, y acusó al cantante de crear un plan para incumplir el acuerdo alcanzado en octubre.

De acuerdo con el documento, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. «aprobaron y ejecutaron» en diciembre de 2024 resoluciones declarando dividendos por 100 millones de dólares entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante.

«Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con 50 millones de dólares para ser depositados en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank y 50 millones en la personal de Ayala en Oriental Bank», esgrime el texto judicial.

La demanda precisó que «menos de 24 horas después de que se liquidaran las transferencias de dividendos y se acreditaran completamente en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank«, los 50 millones de dólares «fueron revertidos y eliminados».

Admisión judicial vinculante

Según la querella presentada, el retiro de los fondos fue el producto de «un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de 50 millones de dólares en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente».



Por ello, First Bank y Oriental Bank también fueron incluidos entre los codemandados.

«Constituye una admisión judicial vinculante de que Ayala instruyó, presionó, influenció o de otra manera provocó que FirstBank revirtiera los fondos del demandante y que el banco cumplió con sus demandas a pesar de su total falta de autoridad de firma, autoridad corporativa o capacidad legal para alterar o cancelar cualquier transacción corporativa», apuntó la demanda.

Por ello, González solicitó la restitución inmediata de los 50 millones de dólares, daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferencias, declaración judicial de que la reversión fue ilegal, no autorizada y contraria a la ley además de la responsabilidad solidaria de bancos y aseguradoras.

Los representantes legales de la expareja alcanzaron un acuerdo el 10 de octubre para que el famoso artista urbano pueda usar sus marcas profesionales, incluidos su nombre artístico y seudónimos, como las siglas DY que últimamente ha usado tras anunciar su retiro musical.

Ese acuerdo es el último capítulo de la disputa legal y empresarial de Daddy Yankee y su exesposa desde que el pasado 14 de agosto la jueza federal Silvia Carreño ordenara a González entregar dispositivos electrónicos con correos y archivos que originalmente fueron borrados de la corporación El Cartel Records.

El artista demandó a su exesposa y a su excuñada Ayeisha González por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización de Daddy Yankee.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.