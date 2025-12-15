¿Qué Pasa?

¿Por qué David Guetta traerá su gira más ambiciosa a Santo Domingo?

Santo Domingo.– La capital dominicana se prepara para recibir uno de los montajes más ambiciosos de la música electrónica a nivel mundial con la llegada de “The Monolith Tour”, el espectáculo del DJ francés David Guetta, previsto para el viernes 20 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya.

Además de Guetta, el evento incorporará una propuesta sonora complementaria con la participación de Themba y Joezi, artistas del género Afro House que han logrado posicionarse en importantes circuitos internacionales. Themba ha formado parte de festivales de referencia como Tomorrowland y Ushuaïa Ibiza, mientras que Joezi se ha destacado por reinterpretar clásicos de la música electrónica y por su presencia en eventos de gran escala.

La producción local está a cargo de PAV Events, empresa que ha confirmado que el concierto contará con un despliegue técnico diseñado para estadios, integrando música, visuales y una experiencia inmersiva dirigida a públicos masivos.

Entradas y preventa

La organización informó que se habilitará una preventa exclusiva con un 15 % de descuento para tarjetahabientes Visa Banreservas, válida por 48 horas a partir del miércoles 17 de diciembre a las 10:00 a. m., o hasta agotarse la disponibilidad.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de UEPA TICKETS, canal oficial de venta autorizado para el evento.

