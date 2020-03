La exfiscal del Distrito Nacional y actual procuradora de Corte, Yeni Berenice Reynoso, dijo esta mañana que el Ministerio Público está en una “profunda crisis”, ya que en los últimos dos años han renunciado más fiscales titulares que en toda la historia de ese organismo persecutor del crimen.

Reynoso consideró que es “ un fraude” lo que está haciendo el Consejo Superior del Ministerio Público para la designación de los nuevos incumbentes, ya que viola la ley y la Constitución al no respetar el escalafón.

“El Ministerio Público está en una profunda crisis y, al margen de la demanda que hemos hecho, ¿por qué decimos que estamos en una profunda crisis? sí, del 2018 a la actualidad han renunciado más funcionarios de nivel de titularidades que en toda la historia del Ministerio Público”, reveló la procuradora de Corte.

Respeto al escalafón

Al ser entrevistada esta mañana por los periodistas Huchi Lora y Amelia Deschamps en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, Canal 11, en compañía del fiscal Wilson Camacho, Reynoso dijo que no se opone al concurso, siempre y cuando se haga apegado a la ley y se respete el escalafón, el cual está estatuido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Según explicó, si no hay escalafón, los fiscales solo tienen dos niveles para ascender, que son los de procurador fiscal titular y procurador fiscal de Corte, porque a Procurador General Adjunto no se accede por la carrera.

Reynoso y Camacho criticaron que la propia base del concurso establece que la escogencia de los postulantes se hará de forma confidencial y que los fiscales no tienen acceso a las informaciones porque el Consejo Superior se maneja con un hermetismo que no debe ser.

Reynoso lamentó que en el Ministerio Público no se tome en cuenta la meritocracia, y que para llegar a la más alta instancia de la carrera se dependa del Procurador y del Presidente de la República.

La exfiscal del Distrito Nacional precisó que la ley establece 14 procuradores, siete los designa el Presidente e igual cantidad designa el procurador general, sin embargo hay más de 20, aseguró.

“Reiteramos que es un fraude a la ley lo que se está haciendo sin el escalafón en la convocatoria y las bases del concurso, son absolutamente ilegales e ilegítima y contraria la Constitución , porque la Constitución manda que se haga conforme a la ley “, señaló.

Ambos entrevistados deploraron que las bases del concurso establezcan que los postulantes sean confidenciales, y que la sociedad no sepa quienes son, en violación a la Ley de Derecho Ciudadano 107-13 que violenta además de la Constitución y los estándares internacionales sobre autonomía del Ministerio Público.

“La hoja de vida vamos a colgarla en las páginas de los postulantes, la sociedad tiene el derecho a saber a quienes se está postulando para la Procuraduría Especializada de la Corrupción”, sostuvieron ambos abogados.

Recurso

El lunes los magistrados Yeni Berenice Reynoso, Wilson Caamacho, Julio Cécar Gómez, Pedro Amador, Sourelly Vásquez y otros fiscales depositaron en el Tribunal Superior Administrativo un recurso que busca la nulidad del concurso para la designación de los nuevos funcionarios del Ministerio Público.

El tribunal procederá a notificar a la parte demandada.