SANTO DOMINGO.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra Antonio Beato Dionicio, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), imputado por estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.

La acusación fue sustentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.

El tribunal admitió la totalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y reconoció como víctimas a las empresas perjudicadas. El expediente consta de 112 páginas y se apoya en 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que, según la acusación, demuestran la responsabilidad penal del imputado.

Ministerio Público

El Ministerio Público detalla que el exfuncionario Beato Dionicio captaba personas físicas y jurídicas usando el nombre de la DGSPC y del Ministerio Público, fabricando y utilizando documentos oficiales falsos para obtener mercancías que posteriormente revendía.

El juez Reymundo Mejía concluyó que las acciones señaladas se corresponden con los delitos de falsedad en escritura pública, prevaricación y estafa, tipificados en los artículos 145, 146, 148 y 405 del Código Penal dominicano.

Pena en expectativa

Debido a la gravedad de los hechos y la pena en expectativa, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción. El procesado permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Hombres, en la provincia Peravia.

Durante su motivación, el juez enfatizó: “No tengo insumos para ponerlo en libertad”, tras ponderar los elementos probatorios y las circunstancias del caso.