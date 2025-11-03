Los aguaceros se extenderán por varias regiones dominicanas debido a vientos del este./Foto Chaimy Soriano

Santo Domingo.- Los aguaceros moderados continuarán en algunas zonas dominicanas, debido al arrastre de viento procedente del este, mientras una vaguada se aproximará este martes para aumentar la nubosidad.

Las lluvias tendrán mayor incidencia sobre las regiones sureste, noreste, suroeste y poblaciones de la Cordillera Central, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros de este lunes continúan inundandos calles y avenidas del Gran Santo Domingo./Foto Chaimy Soriano

Mientras, los aguaceros serán menos frecuentes en tras regiones.

Basado en dicho pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta verde a las provincias Peravia, San Cristóbal, Barahona y Monte Plata.

Asimismo, tanto el COE como Indomet advirtieron sobre oleaje anormal en el océano Atlántico y el Mar Caribe.

Por ello, se recomienda a propietarios de embarcaciones permanecer en puerto desde Isla Beata (Pedernales) hasta Playa San Rafael (Barahona), y desde Cabo Engaño (La Altagracia), hasta la Isla Saona, en La Romana).