El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, confirmó este lunes que la República Dominicana le debe dinero a la República Bolivariana de Venezuela por concepto de importación de petróleo y otros.

Jiménez indicó que la deuda asciende a los 214.3 millones de dólares según datos de Crédito Público, y no los 350 millones que asegura el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se le debe a ese país.

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que de ese monto, 45 millones de dólares corresponden al programa PetroCaribe.

Al ser entrevistado vía telefónica en el programa La Opción de la Tarde de Independencia FM, el exfuncionario dijo que la República Dominicana puede mañana pagar ese monto, el que consideró insignificante para el nivel del PIB del país.

Jiménez atribuyó el no pago de esa deuda a que Estados Unidos ha recrudecido las restricciones a Venezuela, principalmente en las transacciones financieras, lo que imposibilita que los países se pongan al día con el país andino.

“Si me preguntan, es un monto insignificante para la República Dominicana, el país puede mañana pagar esa deuda, me parece que no lo ha hecho porque los Estados Unidos ha puesto una serie de restricciones a hacer transacciones con Venezuela, no es fácil hacer transacciones con Venezuela porque tiene las cuentas bloqueadas”, dijo Jiménez.

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, le volvió a contestar al presidente dominicano Luis Abinader. Esta vez para decirle que “pague primero los 350 millones de dólares” que, dijo, República Dominicana debe a ese país por petróleo.

Durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el funcionario venezolano afirmó también que el jefe de Estado dominicano “hace el papel de tonto” si cree que Estados Unidos “nunca le va hacer algo” a República Dominicana.

“Pague primero los 350 millones de dólares Abinader que le debe a Venezuela en petróleo, oyó, para que usted tenga moral, para hablar del pueblo de Venezuela”, subrayó.

A esto, el presidente Abinader dijo que desde que es jefe del Estado dominicano no se ha comprado ni medio galón de petróleo a Venezuela, en respuesta a las declaraciones del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien es considerado el segundo al mando del chavismo.

En La Semanal con la Prensa, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Leonardo Paniagua, indicó que desde diciembre del 2015 el país no ha importado petróleo de Venezuala.

Paniagua dijo que se hicieron varias reuniones con funcionarios venezolanos para normalizar la importación de petróleo, pero no llegaron a ningún acuerdo.