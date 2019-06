Ingeniero José Luis Moreno San Juan

SANTO DOMINGO.- El exdirector del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, consideró que esa institución dejó sin efecto el contrato de trabajo del ingeniero Leopoldo Espaillat Nanita en agosto del 2018 porque en los archivos de la Dirección de Investigaciones no existe ningún informe del profesional, desde el 2008 a esa fecha.

Empero, señaló que Espaillat Nanita, expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, fue contratado como profesor investigador en el 2005 y que hasta finales del 2008 “su labor se correspondió con el contrato”.

Las declaraciones de Moreno San Juan están contenidas en un documento que envió a la redacción de El Nacional.

De esa manera se refirió a la denuncia que hiciera la semana pasada Espaillat Nanita, en el sentido de que la UASD vulnera sus derechos de profesor titular de esa academia al suspenderle sin avisarle un contrato como investigador del Instituto de Energía, firmado el 22 de octubre de 2005.

La historia

Moreno San Juan manifestó que en el 2014, el profesor Espaillat Nanita solicitó su jubilación por enfermedad, pero no le fue otorgada.

En cambio, la UASD procedió renovarle el contrato hasta el 2017.

Indicó que el contrato fue dejado sin efecto en el 2018 por una acción administrativa, “pues no constaba en los archivos de la Dirección de Investigaciones de la UASD ningún informe de su parte, a partir de la fecha en que dejé de ser director del Instituto (a finales del año 2008) , salvo que alguno que otro documento preparado para la Rectoría hasta el 2013”.

“Pedimos en noviembre del 2018 a la Rectoría, como ex director y fundador del Instituto, el considerar una pensión humanitaria para el profesor Espaillat Nanita, pues las unidades administrativas correspondientes habían emitido una opinión desfavorable a su pensión por jubilación, la cual había vuelto a solicitar en septiembre de 2018”, explicó.

Moreno San Juan expresó que fue Espaillat Nanita quien gestionó entrar como investigador al Instituto.

“El proceso para que él pudiera entrar a la UASD fue muy difícil, pues había abandonado la docencia, luego de solicitar una licencia por un año en 1978 y nunca se reintegró”, indicó.

Precisó que “luego de casi tres años se logró su ingreso al Instituto en el 2005, bajo la modalidad de contrato por un año”.

Asimismo, señaló que el educador no redactó los documentos presentados por la UASD sobre el Pacto Eléctrico. Manifestó que “eventualmente el profesor Espaillat Nanita conocía los documento presentados, pero no los redactó, ni participó en los encuentros todos realizados en el 2015 y tampoco en los de fecha posterior “.

Sin derecho a reclamar

El ex director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jose Luis Moreno San Juan, consideró que “el apreciado profesor Espaillat Nanita está en su derecho de reclamar lo que entienda que le corresponde, siempre apegado a la verdad, con la seguridad de que estas breves aclaraciones no desmeritan sus reclamos”, en un documento entregado a El Nacional.