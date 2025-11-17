Expo Feria Inmobiliaria Construmedia realizó con éxito su 13.ª edición

Santo Domingo, RD. – Fue inaugurada con éxito, la décimo tercera edición de Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025, uno de los eventos más importantes del país para la promoción de proyectos, productos y servicios relacionados al desarrollo inmobiliario y edificaciones.

La ceremonia contó con la participación especial de la Sra. Tomasina Pascual, Viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas; la Sra. Gianna Franjul, Viceministra de Industrias del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; y Annerys Meléndez, Presidenta de Acoprovi, quienes respaldaron con su presencia el inicio oficial de esta tradicional feria.

Durante el acto inaugural, Sadery Abreu, CEO de Construmedia expresó el privilegio de poder celebrar nuevamente este encuentro anual, que se ha consolidado como una gran exposición del sector construcción dominicano.

Destacó el cuidadoso proceso de coordinación, logística y montaje que caracteriza a este evento, con el compromiso de ofrecer un espacio de alta calidad para los expositores y visitantes.

Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2025 reafirma su misión de apoyar al público que busca adquirir su primera vivienda o realizar inversiones inmobiliarias.

Para ello, el recinto ferial reúne una amplia variedad de opciones de distintos presupuestos, adaptadas a las posibilidades de cada visitante.

Abreu expresó que a pesar de que el 2025 ha representado un año retador para la economía dominicana, es digno de admirar el empuje y la resiliencia que caracteriza el gremio.

“Es motivador ver cómo este sector, compuesto por gente de trabajo, continúa avanzando con compromiso y entusiasmo, aun frente a las adversidades”, destacó Abreu.

Como parte de la agenda inaugural, Zoila Abreu, directora de Ventas Alternas de Scotiabank, presentó los detalles de la tasa exclusiva que se ofreció durante los días de feria, una iniciativa clave para facilitar y estimular los negocios inmobiliarios durante el evento.

Agradecimientos y aliados estratégicos

Construmedia expresó un especial reconocimiento a las empresas que participaron como expositoras durante esta nueva edición del evento, así como a los patrocinadores principales de esta edición: Scotiabank, Maderas Ibéricas, Claro, Industrias Aguayo, CTC Logistics Group, Unirefri, Promat y Faco.