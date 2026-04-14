Las exportaciones dominicanas alcanzaron los US$3,736.87 millones durante el primer trimestre de 2026, registrando un crecimiento interanual de 18.2 %,

Las exportaciones dominicanas alcanzaron los US$3,736.87 millones durante el primer trimestre de 2026, registrando un crecimiento interanual de 18.2 %, equivalente a US$577.48 millones adicionales en comparación con igual período de 2025, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Este desempeño positivo de los exportadores dominicanos acontece en un momento de incertidumbre global, impulsado por los conflictos en el Medio Oriente. Esta situación ha provocado un aumento en el barril del petróleo y en los fletes: transportación marítima.

Pese a este resultado de las exportaciones, la balanza comercial del país continúa mostrando un fuerte desequilibrio, con un déficit de US$3,686.82 millones, reflejando que el ritmo de las importaciones sigue superando ampliamente al de las exportaciones.

El reporte de la DGA indica que el intercambio comercial total ascendió a US$11,160.56 millones entre enero y marzo de este año, evidenciando un alto nivel de actividad económica vinculada al comercio internacional, aunque con resultados desfavorables para las cuentas externas.

Uno de los indicadores más reveladores es la tasa de cobertura, que se situó en 50. 4%, lo que implica que las exportaciones dominicanas apenas logran cubrir la mitad del valor de las importaciones realizadas en el período analizado.

Destinos de exportaciones

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado, concentrando el 47.7 % del total exportado, lo que confirma la alta dependencia del país respecto a esa economía.

Le siguen Canadá con una participación de 11.7 % y Haití con 8.9 %, consolidándose este último como uno de los principales destinos regionales de los productos dominicanos.

Otros mercados relevantes incluyen India con 6.3 %, Puerto Rico con 4.1 %, Países Bajos con 3 % y China con 2.7 %, lo que refleja una diversificación parcial de los destinos de exportación.

A pesar de esta diversificación, los datos evidencian que casi la mitad de las exportaciones dominicanas dependen de un solo mercado, lo que representa un riesgo ante posibles cambios en la demanda o en las condiciones comerciales internacionales.

El crecimiento de las exportaciones, aunque significativo, no ha sido suficiente para compensar la presión de las importaciones, lo que mantiene el déficit comercial como uno de los principales retos estructurales de la economía dominicana.

El desafío del país no solo radica en aumentar los volúmenes exportados, sino en impulsar una mayor diversificación de mercados y productos, así como en fortalecer la producción nacional para reducir la dependencia de bienes importados.