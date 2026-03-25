¡Truenan los federados! Expresan preocupación por retrasos obras Juegos Centroamericanos

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista y el secretario general del organismo, Luis Chanlatte, encabezaron el encuentro con las distintas federaciones, en el cual fijaron su posición con respecto a los Juegos 2026.

Restando 123 días para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, las federaciones deportivas nacionales afiliadas al Comité Olímpico Dominicano expresaron su descontento por el lento desarrollo en el remozamiento de las instalaciones deportivas para el evento regional.

Los federados también expresaron su inconformidad en lo que respecta a la utilería que se debe adquirir para la competición multideportiva.

El encuentro federativo, encabezado por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, y el secretario general del organismo, licenciado Luis Chanlatte, contó con la participación 37 federaciones, así como la representación de Fedoclubes y el Comité Paralímpico Dominicano.

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Poco tiempo

Durante la jornada, dirigentes coincidieron en señalar que muchas de las instalaciones están retrasadas en los trabajos que se les realizan, y que a otras no se ha contemplado hacerles ningún tipo de acondicionamiento.

La situación, según los participantes, requiere atención urgente para evitar un mayor rezago y garantizar una buena participación en los Juegos Santo Domingo 2026.

Los federaciones fundamentaron sus preocupaciones tomando como parámetro los cuatro meses que faltan para el inicio de los juegos y que además, en muchos casos, se requiere la adquisición de utilería con tiempo de antelación.

A las autoridades

Los directivos de las federaciones hicieron un llamado a poner un plan en conjunto con los ministerios de la Vivienda y de Deportes, así como con el comité organizador, para que sean escuchas sus propuestas dirigidas a lograr un mejor funcionamiento en cada una de las especificaciones de las edificaciones de cada deporte.

El encuentro concluyó con el compromiso de establecer aspectos puntuales para elevar un informe conjunto que recoja las principales necesidades y propuestas discutidas, con el objetivo de impulsar acciones concretas en el corto y mediano plazo por medio de una presentación al ministro de Deportes Kelvin Cruz.