Designación de Gary en WBSC ayudaría a RD

El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Federación Domin­icana de Softbol, con­sideró que su reciente escogencia en el comi­té ejecutivo de la Con­federación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) servirá de ayuda para el desarrollo de este de­porte a nivel nacional.

Señaló que con su contacto con dirigen­tes internacionales de softbol pudiera ben­eficiar al país, con el surgimiento de al­gunos programas de apoyo a entrenadores que, los cuales serían beneficiosos.

“Trataremos de aprovechar al máxi­mo las oportunidades que se nos presenten en beneficio de nues­tro deporte nacional, de nuestro deporte del softbol en el nivel competitivo del mo­linete en ambas ra­mas masculino y fe­menino”, manifestó el ingeniero Bautista.

Sobre su elección al bureau de la WBSC, la semana pasada, el también presidente del Comité Olímpico Dominicano externó su satisfacción de ocu­par un puesto en el organismo internacio­nal que rige tanto el béisbol como softbol.

“En lo personal nos sentimos complacidos y contentos con esta elección, porque es un reconocimiento a nues­tra humilde trayecto­ria dentro del softbol y nos sentimos contentos y orgullosos de poder formar parte del Comi­té Ejecutivo de la Con­federación Mundial de Béisbol y Softbol”, dijo.

Agradeció el respaldo recibido por las difer­entes asociaciones de softbol del país en los últimos años, indican­do que parte de ese apoyo ha contribuido con su llegada al comi­té ejecutivo de la WBSC, así como se ha visto reflejado en el ascenso que ha tenido el softbol dominicano masculino, el cual se ha posiciona­do número 10 dentro del ranking mundial.

“Se está haciendo el trabajo para el buen desarrollo del softbol”.

El ingeniero Bautista también resaltó la rel­evancia que tiene para República Dominicana el ascenso de sus di­rigentes deportivos al plano internacional.

“Es sumamente im­portante para el país que sus dirigentes, la mayor cantidad posible puedan ocu­par puestos y cargos dentro de los comités ejecutivos de sus fed­eraciones internacio­nales y de los máximos organismos”, sostuvo.