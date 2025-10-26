Designación de Gary en WBSC ayudaría a RD

El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Federación Dominicana de Softbol, consideró que su reciente escogencia en el comité ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) servirá de ayuda para el desarrollo de este deporte a nivel nacional.
Señaló que con su contacto con dirigentes internacionales de softbol pudiera beneficiar al país, con el surgimiento de algunos programas de apoyo a entrenadores que, los cuales serían beneficiosos.
“Trataremos de aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presenten en beneficio de nuestro deporte nacional, de nuestro deporte del softbol en el nivel competitivo del molinete en ambas ramas masculino y femenino”, manifestó el ingeniero Bautista.
Sobre su elección al bureau de la WBSC, la semana pasada, el también presidente del Comité Olímpico Dominicano externó su satisfacción de ocupar un puesto en el organismo internacional que rige tanto el béisbol como softbol.
“En lo personal nos sentimos complacidos y contentos con esta elección, porque es un reconocimiento a nuestra humilde trayectoria dentro del softbol y nos sentimos contentos y orgullosos de poder formar parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol”, dijo.
Agradeció el respaldo recibido por las diferentes asociaciones de softbol del país en los últimos años, indicando que parte de ese apoyo ha contribuido con su llegada al comité ejecutivo de la WBSC, así como se ha visto reflejado en el ascenso que ha tenido el softbol dominicano masculino, el cual se ha posicionado número 10 dentro del ranking mundial.
“Se está haciendo el trabajo para el buen desarrollo del softbol”.
El ingeniero Bautista también resaltó la relevancia que tiene para República Dominicana el ascenso de sus dirigentes deportivos al plano internacional.
“Es sumamente importante para el país que sus dirigentes, la mayor cantidad posible puedan ocupar puestos y cargos dentro de los comités ejecutivos de sus federaciones internacionales y de los máximos organismos”, sostuvo.