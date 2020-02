Medidas de restricciones se implementaron hoy en la Procuraduría General de la República en el área de chequeo de los visitantes, lo que provocó la indignación de muchas personas a las que se les solicitó un carnet para poder entrar.

Nuevos agentes fueron apostados en la entrada al edificio, quienes además de revisar a las personas le exigían un carnet para poder entrar, incluyendo a gente que lleva mucho tiempo trabajando en la Procuraduría General de la República.

No dejaron entrar a los periodistas que no presentaban el carnet del medio al que laboran y muchos tuvieron que desafiar la lluvia para ir a su vehículo a buscarlo.

Al preguntar por el motivo de la medida seguridad, los agentes se limitaron a decir que “pasó algo” y que el procurador general de la República ordenó a los agentes que no dejen pasar a nadie si no tiene un carnet de la institución.

La forma tosca con que los agentes trataron a los visitantes generó descontento y discusión por la disposición del órgano rector de las políticas del Ministerio Público.

“Yo nunca había visto tantas restricciones aquí, no sabemos qué está pasando”, se quejó José Luis Martínez, uno de los empleados que se sintió ultrajado por los agentes.

Este diario llamó por teléfono a la directora de relaciones públicas de la PGR, Julieta Tejada, para saber el porqué de la medida, pero ella no contestó la llamada.

Ni en las visitas que hace el presidente de la República el Día del Poder Judicial se ha establecido ese tipo de medidas restricción.

La disposición no emana de la Suprema Corte de Justicia, que debería ser la administradora del edificio y de la seguridad, sino de la Procuraduría General de la República.