Santo Domingo.– El exvicepresidente de la República Dominicana y experto en derecho laboral, Rafael Alburquerque, criticó enérgicamente la modificación al Código de Trabajo aprobada por el Senado, advirtiendo que la medida afectará a consumidores y trabajadores de entrega a domicilio.

En un comunicado difundido este miércoles, Alburquerque explicó que “a partir de ahora los que pidan pizzas y hamburguesas a su domicilio tendrán que pagarlos un 10% más caros, y todo por culpa de los Senadores de la República, a quienes se les ocurrió que los clientes consumidores paguen un 10% de propina”.

El exministro de Trabajo recordó que, actualmente, la propina que reciben los repartidores es voluntaria y depende de la satisfacción del servicio, pero que con esta disposición, además de esa propina voluntaria, los clientes deberán pagar obligatoriamente un 10% adicional por ley.

De acuerdo con Alburquerque, esta medida no favorece a los deliverys, sino a los dueños de negocios de comida rápida, quienes reducirán el salario de los repartidores bajo el argumento de que reciben un 10% de propina.

El jurista alertó que la decisión impactará negativamente en las prestaciones laborales de los trabajadores, ya que “la propina no se toma en cuenta para el cálculo de la cesantía”.

Asimismo, advirtió sobre posibles conflictos con las plataformas digitales de entrega de comida, pues en muchas de ellas la propina no está incluida, lo que podría generar reclamaciones entre empresas y plataformas.

Finalmente, el exvicepresidente concluyó con un mensaje contundente: “Eso se llama el Senado al servicio del capital”.