SANTO DOMINGO.- El exasesor del Poder Ejecutivo para Zonas Francas, destituido en mayo de este año, Fabio Augusto Jorge Puras (el Vecino), acusado de narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos se entregará mañana voluntariamente a la justicia norteamericana, reveló esta mañana una fuente cercana a la investigación.

La fuente informó que Jorge Puras tomará un vuelo desde República Dominicana con destino a Miami, desde donde es requerido para ser procesado por narcotráfico.

Gaspar Ant. Polanco Virella (El Grande)

Viajará en compañía de Gaspar Antonio Polanco Virella, (el Grande), quien también figura en el expediente.

Se desconocen los motivos por los que la Procuraduría General de la República al día de hoy no lo había localizado para abrirle un proceso de extradición ante la Suprema Corte de Justicia si había sido puesta en conocimiento ya que el expediente fue tramitado vía Cancillería.

A los acusados se les confiscarán bienes a favor de Estados Unidos, cualquier propiedad que constituya o se derive de cualquier producto que hayan obtenido, directa o indirectamente, como resultado de dicha infracción, así como cualquier propiedad que hayan utilizado o pretendido utilizar, de cualquier manera o en parte, para cometer o facilitar la comisión del mencionado delito.

En el expediente de la justicia norteamericana, se precisa que investiga el caso desde al menos 2019, fecha exacta desconocida para el Gran Jurado, y hasta alrededor del 22 de diciembre de 2020, en Colombia, República Dominicana y otros países, los dos acusados.

Según el expediente, se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron entre sí y con otras personas, conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada de la lista II.

De acuerdo al expediente, con la intención, el conocimiento y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación del Título 21 de la Constitución de ese país.

La sustancia controlada involucrada en la conspiración atribuida a cada acusado, es de cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en el condado de Miami-Dade, Florida.

Están en el país

Los imputados Jorge-Puras y Polanco Virella, se encuentran en el país y se supo que estarían en Santiago, desde donde coordinan su entrega.

El proceso es llevado por el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Los hechos se habrían desarrollado entre 2019 y 2020, cuando los dos acusados habrían coordinado operaciones logísticas y financieras para supuestamente el- traslado de la drogas.

Gobierno colabora

La fuente dijo que el Gobierno dominicano colabora con el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA).

“Por instrucciones del presidente Luis Abinader, estamos colaborando plenamente con la DEA en todas las solicitudes relacionadas con este proceso”, dijo José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Drogas.

Las operaciones ilícitas bajo investigación habrían ocurrido entre 2003 y 2019, según reportes de las autoridades.