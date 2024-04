Facilitar la votación

En las venideras elecciones municipales la Junta Centra Electoral debe tomar medidas, adjunto a los partidos políticos que habrán de participar en ese proceso electoral para que no se vuelva a repetir el caos que hubo en las recién finalizada elecciones municipales.

El caos fue tal en la puerta de los centros de votaciones, pues habían personas con gafetes de los partidos políticos, ofreciéndole dinero por su cédula o por su voto a los votantes, el escándalo fue tal que fue reconocido por la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vino a supervisar las elecciones.

Aunque cabe también señalar que uno de los inconvenientes de las elecciones municipales fue el hecho de colocar en una sola hoja once candidatos por partidos, lo que hacía que “la carita y el nombre” de los candidatos fueran tan diminutas que los votantes tenían dificultades para localizar el nombre de su candidatos a regidor de su preferencia.

Esto ha traído como consecuencia que el 29 de febrero once días después del proceso electoral municipal la Junta Central Electoral, no ha podido determinar los nombres de los candidatos a vocales y regidores ganadores del país y además se ha informado que hay muchos votos nulos.

En consecuencia, proponemos que para el próximo torneo se reduzca de once a tres o a cinco los candidatos a regidores y vocales por partidos, en la hoja de selección de regidores. Creo que de esa forma la cara y el nombre de los candidatos serán más grandes y los votantes lo podrán marcar con más facilidad.

Aprovecho para hacerle un llamado a las asociaciones industriales, académicas de altos, comerciantes, a los sindicatos y federaciones de trabajadores, al sector eclesiástico, para que llamen y exhorten a la clase política a ponerle costo a la compra de cedula y voto, que trae corrupción en el estado, convirtiéndolo en un botín para ellos, y no en un medio para servir el desarrollo del país, cosa esta que imposibilita que las elecciones se ganen por méritos, y no por dinero; hay pueblos en el país donde los candidatos son en su mayoría propietarios de bancas de loterías y prestamistas, y no profesionales y luchadores comunitarios.

A diferencia de otros países en que existen dos o tres partidos, en el nuestro los partidos vienen a ser bandas organizadas y pagadas, que se disputan el poder, ninguno de los partidos durante su existencia dan un curso sobre moral, cívica y administración pública, etc.



Por: Manuel Andújar