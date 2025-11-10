Falla eléctrica y presunta explosión provocan suspensión total del Metro de Santo Domingo

De acuerdo a la OPRET esta medida responde a los esfuerzos del Gobierno dominicano por mejorar la movilidad urbana.

Santo Domingo.– Una falla eléctrica registrada la noche de este lunes provocó la suspensión parcial y posterior cierre total del servicio del Metro de Santo Domingo, luego de que se reportara de manera extraoficial una explosión en la estación Gregorio Gilbert, ubicada en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el incidente eléctrico ocurrió a las 7:25 p.m. en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Peña Gómez, afectando el suministro de energía que alimenta los trenes en esa sección de la Línea 1.

Inicialmente, la institución informó que el servicio se mantenía interrumpido entre Mamá Tingó, Gregorio Luperón y Peña Gómez, mientras el resto de la Línea 1 y toda la Línea 2 operaban con normalidad.

Sin embargo, horas más tarde, todas las estaciones del Metro fueron cerradas de forma preventiva luego de que se reportara una explosión en la estación Gregorio Gilbert.

Escenas de pánico y despliegue de equipos de emergencia

Unidades del Sistema Nacional de Emergencias 911, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y evacuar a los pasajeros que se encontraban dentro del sistema de transporte.

Investigación en curso

Los equipos de emergencia permanecen en el área, y el servicio del Metro se mantiene suspendido en toda su red mientras se realizan las inspecciones de seguridad correspondientes.

La institución adelantó que el servicio podría restablecerse este martes, una vez concluyan las evaluaciones técnicas y se garantice la seguridad de los pasajeros.