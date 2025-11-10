Baní.- Una madre y su hijo murieron ahogados la tarde del domingo en la playa de Salinas, en Baní, provincia Peravia, mientras que otro de sus hijos logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de personas que se encontraban cerca del lugar del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Eridania Rodríguez Peguero, de 51 años, profesora residente en la provincia de San Pedro de Macorís, y su hijo Alexandro Alemán Rodríguez, de 11 años.

El menor sobreviviente, Heriberto Alemán Rodríguez, de 14 años, fue rescatado por bañistas y trasladado por una ambulancia del 9-1-1 al hospital provincial Nuestra Señora de Regla, donde recibe atenciones médicas.

De acuerdo con los reportes, los tres se bañaban en un área prohibida de de playa Salinas conocida como El Hoyo.

La médico legista Gerlina Medina Sena, junto a la magistrada Gaudy Castillo y personal de la Policía Científica, realizaron el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue del hospital Nuestra Señora de Regla.

En el operativo participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Matanzas, el 9-1-1, Politur, la Armada Dominicana y el coronel Glauco Alejandro Mercedes, director regional Sur Central, quienes ofrecieron apoyo a los familiares de las víctimas.