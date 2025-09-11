MIAMI, EE.UU. — Fallece el actor venezolano Eduardo Serranoeste jueves 11 de septiembre en el estado de Georgia, Estados Unidos, a los 82 años tras una prolongada batalla contra varios tipos de cáncer.
Carrera y logros
- Serrano fue uno de los grandes exponentes de las telenovelas venezolanas, con más de seis décadas de trayectoria. Participó en producciones como Simplemente María (1971), Emperatriz (1990), Juana la Virgen (2002), El cuerpo del deseo (2005), El desprecio (2006), Dame chocolate (2007) y Los secretos de Lucía (2013).
Fallece por enfermedades
- En julio de 2025 fue diagnosticado con cáncer de pulmón de células pequeñas, que ya había presentado metástasis en el cerebro. También padecía un tumor en la vejiga, no relacionado directamente con el cáncer de pulmón.
- A raíz del deterioro de su salud, la familia abrió una campaña de recaudación para cubrir gastos médicos, tratamientos como quimioterapia, radioterapia, y atención domiciliaria, dado que Serrano había decidido mantenerse alejado de las cámaras para concentrarse en su recuperación.
Mensaje de despedida y legado
- La noticia fue confirmada por su hija, Magaly Serrano, a través de redes sociales, acompañada de un emotivo mensaje de despedida, destacando los valores, la dedicación y el amor del actor hacia su familia.
- Su partida ha sido lamentada por colegas, televidentes y seguidores de la televisión latinoamericana, quienes resaltan que Serrano deja un legado de interpretaciones memorables, profesionalismo y calidez humana.