Santo Domingo.- La hija del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, Zulinka Pérez, compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras conocerse que su padre fue nominado de manera póstuma a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical.

En su publicación, Zulinka destacó que este logro es el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y dedicación de sus padres, quienes trabajaron como un verdadero equipo durante la carrera del artista.

“Mami y Papi, este es el fruto de largos años de su esfuerzo y dedicación. Años de desvelos, de trabajar como equipo, cada cual aportando sus fortalezas”, expresó.

Zulinka recordó a su madre como un pilar fundamental en la vida del intérprete de merengue, siempre atenta a su bienestar y acompañándolo en cada paso de su carrera.

“Recuerdo a mami despierta toda la noche orando para que llegaras bien a casa. Pendiente de tu comida, tu ropa impecable, tu té, tus horas de sueño, tus almohadas; siendo tu consejera y tu compañera”, agregó. Zulinka Pérez, compartió un emotivo mensaje en redes

Asimismo, describió a Rubby Pérez como un “guerrero incansable” que dedicó su vida a la música, incluso sacrificando tiempo en familia. “Mami, fuiste el pilar que sostuvo a papi en todo momento, la voz que lo animó a seguir adelante. Tu amor y apoyo incondicional fueron su fuerza, su motivación y su refugio”, manifestó.

La hija del artista concluyó su mensaje expresando orgullo y gratitud por el legado que sus padres dejaron.

“Hoy, aunque ya no estén físicamente para recibir este reconocimiento, nosotros, sus hijos, sí estamos aquí para honrarlo y verlo cumplido”.

Rubby Pérez, considerado una de las voces más emblemáticas del merengue dominicano, falleció en junio de 2025. Su nominación póstuma a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 representa un nuevo homenaje a su destacada trayectoria artística.