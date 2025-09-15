Fallece la actriz de origen cubano Tara Parra a los 93 años

Mexico.- La actriz de origen cubano Tara Parra (1932-2025), integrante de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), falleció a los 93 años debido a complicaciones de salud que presentó después de su cumpleaños, el pasado 23 de agosto.

Fallece la actriz de origen cubano

Tras su muerte, ocurrida el 12 de septiembre, su hija, la también actriz mexicana Kenia Gascón, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de X, destacando la trayectoria y el legado de su madre. «Mi madre fue una mujer que contribuyó a la cultura y el arte en nuestro país. Perteneció a la primera generación de Bellas Artes», escribió Gascón, recordando los más de 76 años de carrera artística de Parra y su impacto en la cultura mexicana.

Puedes leer: Aprueban proyecto que regula ejecución de embargos retentivos

Tara Parra fue reconocida por su participación en teatro, cine y televisión, dejando una huella imborrable en el ámbito artístico de México, donde su talento y compromiso con las artes fueron ampliamente valorados.