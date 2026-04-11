Familia de Johnny Marte asegura que el desalojo es irregular

El hijo mejor del fallecido empresario Johnny Marte, quien durante años dirigió Tele Ofertas, Jhon Marte, denunció que el desalojo que se ejecuta desde la madrugada sábado irregular.

El familiar aseguró que la persona a cuyo favor se ejecuta la orden no tiene titularidad sobre los locales. Marte hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en el caso.

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El joven denunció que la intervención de la fuerza pública se produjo a pesar de que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que, según afirmó, ampara la permanencia del negocio en dichos terrenos.

Denuncia de la familia Marte

El denunciante sostuvo que el operativo representa una violación al debido proceso, alegando que no se respetaron las garantías jurídicas establecidas en favor de su familia.

Marte manifestó que la acción se realizó de manera sorpresiva y cuestionó la validez de la orden ejecutada por el Abogado del Estado frente a las disposiciones previas de los tribunales superiores.

Durante sus declaraciones, Marte enfatizó el impacto que esta medida tiene sobre un negocio familiar con décadas de operación en la zona.

Advirtió que la parte afectada continuará la lucha legal para demostrar la supuesta irregularidad del procedimiento y buscar la restitución de la propiedad, argumentando que cuentan con la documentación que sustenta su derecho de posesión.