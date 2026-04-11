El abogado de varios inquilinos del antiguo Tele Ofertas, Héctor Frías Vilorio, aclaró que el conflicto legal sobre los terrenos ubicados en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero no es reciente, sino que se trata de una litis judicial que se extendió por aproximadamente 20 años.

Según el jurista, este proceso concluyó de manera definitiva en los tribunales, otorgando la razón a la parte que representó en la ejecución del desalojo.

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Frías Vilorio explicó que, durante las dos décadas de disputa, se agotaron todas las instancias legales y se otorgaron los plazos necesarios para que los ocupantes desalojaran de manera voluntaria.

Asimismo, subrayó que la intervención de la fuerza pública este sábado es el resultado final de un fallo que ya no admite más recursos, lo que valida la legalidad de la recuperación de la posesión por parte de los propietarios legítimos.

Litis por terrenos agotó proceso

El jurista explicó que la intervención cuenta con el aval del Abogado del Estado y que el proceso de fuerza pública se solicitó tras agotar los plazos legales correspondientes con los ocupantes de los locales.

Frías Vilorio indicó que los inquilinos y ocupantes del área, incluyendo el establecimiento Tele Ofertas, tenían conocimiento previo de la situación jurídica de los terrenos.

Según el abogado, la acción no es un atropello, sino la ejecución de un derecho de propiedad recuperado tras un largo proceso en los tribunales de la República.

De igual mod, destacó que el despliegue policial busca prevenir altercados y garantizar que los propietarios legítimos tomen posesión de la parcela de manera segura.