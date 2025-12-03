Las imágenes de La Toya Jackson que generan preocupación entre sus seguidores

La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, generó preocupación entre sus seguidores tras publicar el lunes imágenes en que llama la atención su apariencia física.

En un video en Instagram, la cantante de 69 años compartió tres fotografías en las que posa una camiseta roja mangas largas y un ceñido pantalón negro, sin embargo, su delgado estado físico encendió las alarmas de sus fanáticos.

«¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor», escribió la intérprete de Heart Don’t Lie.

Comentarios

La publicación desató comentarios de fanáticos preocupados por su estado físico y emocional. “Por favor, no sean crueles. Creo que La Toya está teniendo algunos problemas de salud”, “Siempre ha sido menuda, pero estoy empezando a preocuparme por ella. Espero que esté bien”.

Mientras que otros enviaron mensajes de apoyo, defensa y halagos. “¡Te ves TAN hermosa!”, “Sigue siendo tú”, “La Toya siempre ha sido bajita y es normal perder masa muscular con la edad. Las bromas que hacen algunos son realmente innecesarias y groseras”.

Visita médica y una estricta dieta

El mes pasado Jackson compartió en dos ocasiones su visita médica sin revelar las razones de su chequeo. La primera vez, la artista expresó: “Estoy aquí nuevamente en el médico, así que espero que todo me vaya bien, que todos los resultados sean buenos y espero que tengan un gran día, adiós”.

Mientras que unos días después, publicó un segundo video diciendo: “¿Adivina dónde estoy este lunes por la mañana? Adivinaste, otra vez en ese sitio. Me hago chequeos constantemente. En fin. Que tengan una buena semana”.

Recientemente La Toya reveló a Daily Mail que sigue una estricta dieta orgánica basada en plantas. Explicó que su alimentación se centra en vegetales como brócoli, rúcula, col rizada y repollo, aunque ocasionalmente agrega pollo a su dieta. “Es a lo que me apego porque es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”.