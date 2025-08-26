Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que la seguridad pública debe abordarse como un compromiso colectivo, donde Estado, sector privado y ciudadanía trabajen coordinadamente.

Durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Raful presentó su ponencia titulada “Seguridad e inversión: alianza estratégica para el desarrollo sostenible”, donde destacó la necesidad de involucrar al sector privado en la prevención del crimen y la construcción de comunidades resilientes.

Seguridad pública es una obligación primordial

“La seguridad pública es una obligación primordial e indelegable del Estado, pero necesita socios. Incluso la policía más preventiva no puede actuar sola”, afirmó la ministra, subrayando que la prevención va más allá del componente coercitivo y requiere inversión en capital humano, deportes y oportunidades para jóvenes.

Raful también resaltó los avances de la Reforma Policial, con más de 20,000 agentes capacitados, la instalación de más de 10,000 cámaras al sistema 911 y la reconstrucción de 70 destacamentos, buscando una policía preventiva y cercana a la comunidad.

Por su parte, la presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, enfatizó que la seguridad es clave para atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país. “No existe inversión sostenible sin seguridad jurídica, institucional y ciudadana”, aseguró.

El almuerzo contó con el patrocinio de las empresas del Círculo Élite de AMCHAMDR, entre ellas Citi, Grupo Rica, Barrick Pueblo Viejo, AES Dominicana, Grupo SID, Altice y Banco Santa Cruz.