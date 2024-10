Faride suspende desmonte de tarima en Plaza de la Bandera

Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, suspendió el desmonte de tarima que miembros de la Policía Nacional estaban realizando en la Plaza de la Bandera donde se había anunciado una protesta con la invasión masiva de haitianos ilegales en el país.

Raful, a través de su cuenta de X, sostuvo que los miembros de la institución del orden estaban cumpliendo con su deber ya que el montaje no contaba con los permisos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Sin embargo, procedió con el paro del desmonte para preservar la paz de los manifestantes que ya estaban en el referido lugar.

“Estando fuera del país, he sido informada que miembros de la PN, cumpliendo su deber, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización del ADN. He instruido a suspender el desmonte, a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes reunidos en la Plaza de la Bandera”, posteó la ministra de Interior y Policía.

Minutos después, en la misma publicación, agregó que “En el caso de la Plaza de la Bandera, debe solicitarse una autorización a las FFAA para montar una tarima en ese lugar”.

Previo a la decisión de la funcionaria, varias personas a través de redes sociales denunciaron que miembros de la Policía Nacional estaban desmontando la tarima en la Plaza de la Bandera por instrucciones del Ministerio de Interior y Policía y su titular, Faride Raful.

Calificaron como un golpe a la democracia que las propias autoridades dominicanas atenten contra manifestaciones patrióticas.

«Aquí está la policía desmontando la tarima que el pueblo dominicano ha pagado por orden de Faride. El pueblo dominicano pagó esta tarima y nos la han desmontando… nos han quitado la democracia, sin embargo cuando los haitianos protestaron frente al Palacio presidencial, faltándole el respeto al Presidente del país, Faride no mandó a parar esa protesta pero a nosotros sí», se escucha a una mujer protestar en un video que circula en la plataforma X (antiguo Twitter).

Ayer viernes, Interior y Policía emitió un comunicado en el que informó sobre la «No objeción otorgada» al grupo denominado «Antigua Orden Dominicana» por un tiempo límite de dos horas, destacando que dicha institución no prohíbe el derecho a la protesta de ningún ciudadano dominicano conforme a lo que estipula la Constitución.

«Al mencionado grupo le fue concedido la no objeción para el uso de la vía pública por un período de dos horas, para la realización de una caminata. Este tiempo es una política estándar del Ministerio, aplicable a todas las solicitudes de No Objeción de protestas en la vía pública de la actual gestión, con el objetivo de garantizar el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos», consta en el documento.