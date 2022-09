Favorecen indagatorias supuesto acoso en Cámara de Cuentas

Los presidentes de las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez y de Cámara de Cuentas del Senado, Milcíades Franjul, favorecieron esta mañana que sean investigadas las denuncias de supuesto acoso sexual en la Cámara de Cuentas, antes de hablar de un posible juicio político a los integrantes de ese organismo.

En el caso de Jiménez dijo que el proceso investigativo debe iniciar en la Cámara Baja quien en tal caso actuaría como fiscal y luego el caso pasaría al Senado, donde ese organismo actuaría como juez.

Mientras que el vocero del bloque de diputados de Alianza País, Pedro Martínez, acusó de autoritario y falto de liderazgo al presidente de Cámara de Cuentas. Dijo que se impone intervenir para enderesar el rumbo de ese organismo.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dijo que tiene informaciones sobre una reunión de varios miembros de la Cámara de Cuentas con el presidente del Senado, pero que desconoce lo que se trató.

“Si esa reunión se da entre ellos y no sabemos que se tocó, pero que pasa no deben comenzar por el Senado de la República, no deben llevar ese tema para hacer investigaciones al Senado, porque inmediatamente no podemos cometer lo que ocurrido en otro momento donde los jueces sería los senadores y el fiscal y el ministerio público sería la Cámara de Diputados representada por una comisión especial o las comisiones de justicia y de ministerio público de la Cámara”, explicó Jiménez.

Añadió que “primero es analizar e investigar, y es lo que le corresponde a la Cámara de Diputados, nosotros este mes deposite una iniciativa sobre los mecanismos del juicio político que es una de la reserva de ley que también deben estar”.

Milciades Franjul

De su lado el presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas del Senado, Milcíades Franjul, dijo que desde el principio se han venido presentando inconvenientes en el seno de la Cámara de Cuentas.

Explicó que los primeros pasos en las investigaciones deben comenzar en la Cámara de Diputados, quien luego pasará al Senado, donde se tomaría una decisión al respeto.

Dijo que el caso de los supuestos acosos en el organismo fiscalizador fueron enviado ayer a la comisión de justicia del Senado donde se harían las investigaciones de lugar.

Pedro Martínez

Mientras que el vocero de Alianza País y miembro de la comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara Baja, Pedro Martínez, dijo que se impone intervenir para enderezar el rumbo del organismo.

“Los términos que las miembros de la Cámara de Cuentas hayan conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, lo desconozco , pero lo que si conozco es la falta de liderazgo, el autoritarismo y el comportamiento poco empático que ha tenido el presidente de la Cámara de Cuentas , Janel Andrés Ramírez Sánchez, para con sus compañeros”, sostuvo