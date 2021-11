Federico C. Álvarez

Recibí la noticia del fallecimiento del Dr. Federico Carlo Alvarez Morales, de la forma más inesperada. Una nota del amigo y jurista Edwin Espinal anunciaba el lamentable fallecimiento de uno de los juristas más acabados de la ciudad de Santiago, y por supuesto, del país. El Dr. Federico Carlo Alvarez fue gran amigo de mi padre, Salvador Jorge Blanco, y junto a otros destacados juristas santiagueros, son parte de una generación de abogados y juristas que pusieron en alto el ejercicio profesional del derecho en Santiago.

El nombre de su padre, Federico Carlo Alvarez Perelló, notable abogado y fundador de uno de los bufetes de mayor prestigio en Santiago, es el que lleva el Palacio de Justicia de la ciudad corazón. Es amplio conocido que un homenaje, organizado por el jurista Marcos Sánchez Cabral, en los finales de la dictadura en el Hotel Matum, al que asistieron importantes abogados y personalidades de la época, pero en la que no se mencionó el nombre del dictador, le trajo algunas situaciones a su familia. Por supuesto su hijo Federico Carlo estuvo presente, y estoy seguro que ese episodio marcó un antes y un después. Esa anécdota la escuché por primera vez de la voz de mi padre, y nunca se me ha olvidado.

Después del fallecimiento en 1976 de Alvarez Perelló, su hijo, Federico Carlo Alvarez Morales asumió la dirección de la oficina “Federico C. Alvarez”, y la convirtió no solamente en una de las principales oficinas de abogados del país, sino que, desde allí, además de sus hijos, Federico José y Raymundo Eduardo, que continuaron la tradición familiar, destacándose como magníficos abogados, esta firma ha servido para que destacados abogados hayan hecho ahí sus carreras profesionales, y luego hayan marcado su propio rumbo, pero siempre teniendo mucho respeto hacia la familia Alvarez.

Importantes instituciones de Santiago, como la Asociación para el Desarrollo y la Corporación de Zonas Francas, recibieron importantes esfuerzos por parte del Dr. Federico Carlo Alvarez Morales. Además de su extraordinaria labor en el mundo de la genealogía donde hizo interesantes hallazgos e investigaciones.

Quizás el mayor ejemplo de Alvarez Morales no solo fue su extraordinaria capacidad de dirigir y su brillantez jurídica que lo refleja en su clientela. Pero, para mí, ha sido su discreción. Un hombre que fue uno de los actores clave en la participación de Santiago en los años posteriores a la dictadura, en la creación de la base fundamental del desarrollo político, institucional, industrial y académico del país, siempre fue una persona extremadamente discreta. Amigos de los amigos, en las buenas y en las malas.

Descanse en paz don Federico C. Alvarez. Mis condolencias a Federico José, Carmen Rosa, Carlos Manuel, José de Jesús y Raymundo Eduardo.

