Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) expresó este jueves su firme rechazo a la propuesta del senador Eduard Espiritusanto de eliminar el aporte fijo de RD$20 por habitante destinado a los ayuntamientos, al considerar que va en dirección contraria a los compromisos constitucionales y legales del Estado dominicano con los gobiernos locales.

La entidad, que agrupa a todos los municipios del país, indicó mediante un comunicado que la iniciativa del vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo contradice el marco normativo vigente en materia de financiamiento municipal.

El presidente de Fedomu, Nelson Núñez, explicó que interpretar ese aporte como una carga adicional para la población parte de una premisa errónea, ya que el pago es realizado por entidades industriales, comerciales y gubernamentales como parte de sus ingresos, siendo deducible del impuesto sobre la renta y representando menos del 0.35 % de estos.

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“Fedomu entiende que la municipalidad dominicana merece más financiamiento, no menos. La descentralización real y efectiva del Estado requiere que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para gobernar”, sostuvo el también alcalde de Samaná.

En ese contexto, recordó que legislaciones como la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública y la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos reconocen la autonomía municipal y garantizan su financiamiento para el cumplimiento de funciones esenciales.

Se recuerda que el senador Eduard Espiritusanto sometió una propuesta de modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de sustituir el esquema uniforme de contribución por un sistema proporcional basado en el tipo de actividad económica, el volumen de residuos generados y la capacidad contributiva.

La iniciativa también contempla eliminar el pago de las instituciones sin fines de lucro y suprimir el aporte fijo destinado a los ayuntamientos.