San Cristóbal. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la asesoría y capacitación en materia de seguridad y salud ocupacional de los colaboradores del cabildo.

El acuerdo fue suscrito por el director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos Tejada, y el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez, con el propósito de promover entornos laborales seguros, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y fomentar una cultura de prevención en las instituciones públicas.

Programas de prevención

Durante el acto, el doctor Burgos Tejada destacó que el IDOPPRIL continuará apoyando a las entidades del Estado en la implementación de programas de prevención de riesgos ocupacionales y en la realización de charlas de capacitación para los servidores públicos.

El convenio contempla el desarrollo conjunto de programas de formación, asistencia técnica y monitoreo de las condiciones laborales a través del programa “Organización Saludable”, con el objetivo de garantizar el bienestar de los empleados municipales.

Quizas te interese: Hombre condenado a 30 años de prisión por asesinar a una mujer en SDN

El alcalde Dionisio de la Rosa Rodríguez expresó que este acuerdo representa un paso importante para fortalecer la seguridad y salud de los trabajadores del Ayuntamiento.

La firma se llevó a cabo en la Sala Capitular, encabezada por su presidente Noé Arias, y contó con la participación de los concejales Eddy Nova, Juan Jiménez, Felito Tejeda, Arcadio Rosario y Samuel Corporán.

Bomberos de San Cristóbal

También estuvieron presentes el regidor Luis Galván, Alexander Villa, y Manuel Hemilio Ramírez Herrera, así como el intendente del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Francisco Rosario.

Acompañaron al titular del IDOPPRIL el doctor Juan Brito, asesor de la Dirección Ejecutiva; la doctora Dionelca De La Rosa, directora regional Sur; y el ingeniero José Alejandro Alejo, director de Servicios, entre otros funcionarios.