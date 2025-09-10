SANTO DOMINGO. – El talento joven dijo presente este miércoles en la Plaza Sambil, donde se celebró el Sorteo de Novatos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2025. El campocorto Felnin Celestén fue seleccionado como la primera escogencia global por los Toros del Este, dando inicio a una jornada marcada por la alta calidad de los prospectos.

Toros del Este: Felnin Celestén, la joya de Seattle

Nacido en La Romana, Celestén es el prospecto número 9 de los Marineros de Seattle y el número 92 de todo el béisbol, según MLB Pipeline. Firmado en 2024 por 4.7 millones de dólares, el cotizado torpedero fue considerado por muchos como el mejor talento disponible en esta edición del draft.

Gigantes del Cibao: Emil Morales, un torpedero con proyección internacional

Con la segunda selección del sorteo, los Gigantes del Cibao eligieron a Emil Morales, un torpedero nacido en España pero formado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. A sus 18 años, Morales ya ocupa el puesto número 8 entre los prospectos de los Dodgers de Los Ángeles y es visto como una futura figura del béisbol profesional.

Leones del Escogido: Rainiel Rodríguez, poder detrás del plato

En el tercer turno, los Leones del Escogido apostaron por el receptor Rainiel Rodríguez, prospecto número 4 de los Cardenales de San Luis. Firmado por US$300,000 en 2024, Rodríguez ha mostrado su poder ofensivo y defensivo desde su debut en la Dominican Summer League, consolidándose como uno de los catchers más prometedores del sistema.

“Tiene un gran talento en una posición muy difícil. Esta es una gran manera de comenzar el Draft”, expresó Carlos Peña, gerente general del Escogido.

Tigres del Licey: Jesús Madé, velocidad y consistencia ofensiva

La primera selección de los Tigres del Licey fue el torpedero Jesús Madé, perteneciente a los Cerveceros de Milwaukee y actualmente en Doble-A con los Biloxi Shuckers. Con una línea ofensiva de .287 AVG, .383 OBP, 45 bases robadas y 60 carreras impulsadas, Madé es el prospecto número 1 de su organización y el quinto mejor de todo el béisbol, de acuerdo con MLB.com. Fue firmado en enero de 2024 por un bono de US$950,000.

Águilas Cibaeñas: Edward Florentino, poder y velocidad desde Pittsburgh

Las Águilas Cibaeñas se inclinaron por el fornido jardinero Edward Florentino, prospecto número 5 de los Piratas de Pittsburgh. Con una estampa física imponente (6’4”, 200 libras), Florentino se ha destacado por su combinación de poder (16 HR), producción (59 RBI) y velocidad (35 bases robadas) en la Dominican Summer League. Fue firmado en enero de 2024 con un bono de US$395,000.

Estrellas Orientales: Luis Peña, un torpedero con herramientas completas

El primer pick de las Estrellas Orientales fue Luis Peña, campocorto de los Cerveceros de Milwaukee, quien también ha demostrado habilidades tanto ofensivas como defensivas en las ligas menores, proyectándose como una pieza versátil para el futuro de la franquicia.