La Feria del Libro: ¿Falta de entusiasmo o escasa promoción?

Como que no hay mucho entusiasmo con la inauguración de la Feria Internacional del Libro. ¿Faltaría promoción o qué?

De no estar presupuestado cualquiera pensaría en qué se gasta en un año un billón 744 mil millones de pesos. ¿Acaso no es demasiado dinero?

Con su taller en Jarabacoa el PRM logró un objetivo al transmitir un mensaje de unidad. Aunque no cambie el panorama.

Jamás se supo lo que declaró Quirino en Nueva York ni tampoco lo que dirá César el Abusador en Puerto Rico. Secretos de Estado.

¿No incurriría Leonel Fernández en un error al declarar que el PRM se oponía al pacto eléctrico? No parece que era tan así.

Carmen Imbert Brugal ha cuestionado el silencio de los intelectuales que solo veían corrupción en los gobiernos del PLD. ¿Un desafío?

David Ortiz se ha convertido en figura de las redes. Vuelve al candelero al censurar a quienes critican el luto guardado a su padre. No deja pasar una.

Washington dice que está dispuesto a enviar 5,500 soldados a Haití en una misión de la ONU. Más no se puede pedir para liquidar a las pandillas.