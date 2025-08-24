Fernand, la nueva tormenta tropical en la temporada de huracanes 2025

Santo Domingo.- La tormenta tropical «Fernand» se convirtió en el sexto sistema con nombre que se registra en la actual temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México este año 2025.

Fernand se une a «Andrea», «Barry», «Chantal», «Dexter» y «Erin», como las tormentas que se han formado este año en la cuenca atlántica. «Erin» alcanzó la categoría de huracán categoría 5.

La tormenta se formó el pasado sábado en el océano Atlántico, pero no ofrece peligro para República Dominicana, debido a su ubicación.

Para la actual temporada ciclónica, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, se han pronosticado 18 tormentas con nombres y nueve huracanes, según los expertos en meteorología.

Puedes leer: Erin se debilita a categoría 1, pero aún hay alerta en las playas EEUU

Un ciclón tropical adquiere un nombre cuando su viento máximo sostenido sobrepasa los 65 kilómetros por hora.

Si adquiere los 118 kilómetros por hora, entonces se registrará como un huracán categoría 1, en escala de Saffir Simpson.