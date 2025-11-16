Edwin Reyes, rector de la Universidad Isa; Gladys Cristina Méndez, directora de Recursos Humanos del Bagrícola y el administrador de entidad entregaron los diplomas a los graduandos.

SANTIAGO.-El administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola), Fernando Durán y el rector de la Universidad Isa, Edwin Reyes, encabezaron aquí el acto de graduación de 210 empleados de la entidad bancaria que cursaron el diplomado “Actualización de Procedimientos del Crédito Agropecuario para Agentes de Desarrollo”.

Durante su discurso, Durán aseguró que, como nunca, el Bagrícola dispone de recursos para impulsar la tecnificación y la transformación productiva de la agricultura dominicana.

"Tenemos suficientes recursos para apoyar a los productores, para apoyar las iniciativas de los productores", manifestó el funcionario.

El funcionario estatal sólito a los productores agropecuarios que se acerquen a las sucursales del Banco Agrícola y planteen sus proyectos agropecuarios seguros de que esa entidad está en condiciones de acompañarle en sus emprendimientos productivos.

Durán exhorto a los agentes de desarrollo del banco a ir ellos a la finca de los productores y no esperar que sea el productor qué le visite en la oficina.

En el diplomado, organizado por la Dirección de Recursos Humanos de la entidad bancaria, participaron 210 agentes de desarrollo que laboran en las sucursales de esta entidad financiera, en el territorio nacional.

Ese programa de formación forma parte del “Proyecto de Fortalecimiento del Financiamiento para el Sector Agropecuario con Enfoque Tecnológico y Sostenible” que se implementa en el país con el respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A lo largo del proceso formativo, los participantes actualizaron sus conocimientos sobre políticas institucionales, procedimientos de crédito, gestión de riesgos, evaluación de proyectos agrícolas y buenas prácticas financieras, elevando así su capacidad para impulsar una agricultura más eficiente, inclusiva y sostenible.

Esa iniciativa académica busca fortalecer las capacidades técnicas de los agentes de desarrollo de la entidad financiera, para que puedan brindar una asistencia efectiva, cercana y oportuna a los productores agropecuarios nacionales.

“Entendemos que el factor humano más importante del Banco Agrícola son los agentes de desarrollo”, expresó Durán en su discurso de inicio del importante diplomado.

La mesa principal de la actividad la ocuparon, también, Gladys Cristina Méndez, directora de Recursos Humanos del Bagrícola, así como Anabel Then Luna, vicerrectora Académica de la Universidad Isa y Cindy Cristóbal, vicerrectora de Desarrollo y Vinculación Institucional de esa entidad educativa.