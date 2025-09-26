Fernando Tatis resalta valía abridores Estrellas Orientales

“La gente no se imagina lo importante que es la preparación con tiempo. Tenemos ya cuatro de nuestros lanzadores abridores entrenando, algunos de ellos desde el mini campamento que hicimos la semana pasada”, manifestó el dirigente de las Estrellas, Fernando Tatis, en el cuarto día de entrenamientos para toda la escuadra.

Esos lanzadores abridores de las Estrellas que han estado en entrenamientos desde el pasado 15 de septiembre, cuando se inició el mini campamento son Enny Romero, Esmil Rogers y Oscar de la Cruz.

A ellos tres se les unió el lunes pasado el norteamericano Sean Nolin.

Puedes leer: Las Estrellas Orientales suman al estadounidense Josh Lester para la nueva temporada



Lanzador del Año

“He querido prepararme con tiempo, para estar listo desde el primer día de la temporada”, declaró Romero, quien firmó como agente libre con las Estrellas en marzo pasado, después de una actuación (6-1, 1.24) que le valió para ganar el premio Lanzador del Año, con las Águilas Cibaeñas, la campaña pasada.

“Mi meta es ir 5 o 6 entradas en cada salida y así ayudar al bullpen a que trabaje lo menos posible”, dijo Romero.

ESMIL ROGERS 05 ENNY ROMERO 01 SEAN NOLIN 04 OSCAR DE LA CRUZ 04

Rogers

El veterano Rogers, de 40 años, quien firmó con las Estrellas en marzo pasado, como agente libre, asegura que el trabajar desde el primer día de entrenamientos y aún antes, es lo que le ha permitido mantenerse fuerte durante la Serie Regular y en la postemporada, etapa esta última en la cual ha reforzado tres veces a las Estrellas, incluyendo la temporada pasada, cuando lanzó en la Serie Regular (3-2, 3.04) con los Toros del Este.

Un apunte

Completan la rotación

Las Estrellas también tendrán en su roster a los lanzadores abridores Luis Moreno (ganador del premio Novato del Año en la justa 2024-2025) y al norteamericano Nate Antone.