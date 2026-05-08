El dominicano Feudri Franco y el mexicano Mauro Perales en un cara a cara previo a su combate del próximo sábado. En el centro, Bélgica Peña, de la promotora Shuan Boxing.

El dominicano Feudri Franco y el mexicano Mauro Perales se mostraron listos para el esperado combate que protagonizarán el sábado (9 de mayo) en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

“Vengo desde México listo para una verdadera guerra de puños”, confesó Perales durante una rueda de prensa celebrada este jueves en el Central Boxing Club de Santo Domingo.

Reconoció en el dominicano a un peleador con una fuerte pegada, que termina rápido con sus rivales.

Advirtió, sin embargo, que ese no será su caso y recordó que viene de vencer por nocaut al dominicano Angel Cruz y anticipa la misma suerte para Feudri Franco.

La reacción de Franco no hizo esperar y pronosticó que el combate no llegará a la distancia.

“Le haré lo mismo que a todos los rivales que he enfrentado”, planteó Franco, quien tiene récord invicto de 6-0, todos sus triunfos por la vía del nocaut.

Mauro presenta foja de 15 victorias, 11 de ellas antes del límite, con cinco derrotas y un empate.

Ambos púgiles tienen reservado el turno estelar de la cartelera que presentará el próximo sábado la promotora Shuan Boxing en sociedad con su homóloga Biyu Promotion.

El combate representará una gran prueba de fuego para el dominicano, ranqueado entre los primeros 15 de su categoría por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La cartelera también incluye un electrizante choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.

En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al ring para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.

La velada contará también con la participación de los prospectos Rafael Abreu y Eliezer Rodríguez, quienes se enfrentarán a los venezolanos Algerbis González y José Aray, respectivamente.

Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, anunció que la transmisión en vivo estará disponible a través del canal oficial de YouTube de Shuan Boxing, llevando toda la acción directamente a los fanáticos alrededor del mundo.