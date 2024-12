Firma de Soto provoca récord venta entradas

New York Post.- Juan Soto no ha jugado ningún partido para los Mets, pero su impacto ya se está sintiendo en el Citi Field. Las entradas para un solo juego de la temporada 2025 salieron a la venta el 9 de diciembre, menos de un día después de que Jon Heyman de The Post informara por primera vez sobre el contrato récord del toletero por 15 años y $765 millones , y los fanáticos de Amazin no podían tener suficiente.

Los Mets dijeron que establecieron un nuevo récord de ventas en el primer día y terminaron triplicando el total vendido en el primer día la temporada baja pasada.

A lo largo de una semana completa, reportan el doble de ventas en comparación al año pasado.

“Antes del entusiasmo de la semana pasada, ya estábamos viendo la mayor demanda de entradas durante la temporada baja que hemos experimentado en la historia reciente”, dijo Jake Bye, vicepresidente senior de venta de entradas de los Mets, en un comunicado.

“Esto comenzó con una carrera espectacular hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y se impulsó aún más con la incorporación de un talento generacional como Juan Soto”.

Bye dijo que la demanda de entradas ha sido “impresionante hasta el momento durante la temporada baja y esperamos que la respuesta positiva continúe en el nuevo año”.

Por: Dan Martín