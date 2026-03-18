El intérprete valoró además el espacio que ha logrado su música en República Dominicana

Santo Domingo. – El cantautor colombiano Fonseca protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Soberano 2026 al recibir un galardón especial y subir al escenario, donde expresó su profunda conexión con la música dominicana.

Visiblemente emocionado, el artista calificó el reconocimiento como un sueño cumplido, destacando que la cultura musical de República Dominicana ha sido una influencia constante a lo largo de su carrera.

Fonseca hizo una mención especial al maestro Juan Luis Guerra, a quien definió como una de sus mayores inspiraciones, recordando con orgullo la oportunidad que tuvo de compartir escenario con él en el pasado.

El intérprete valoró además el respaldo del público dominicano, asegurando que el espacio que ha logrado que su música en el país represente un momento significativo en su trayectoria artística.

Durante su intervención, Foseca también elogió la riqueza musical del país.

Durante su intervención, elogió la riqueza y diversidad de la escena musical dominicana, resaltando la constante producción de artistas y proyectos que posicionan al país como referente en la región.

De cara al futuro, Fonseca anunció el inicio de una gira internacional que recorrerá varios países entre 2026 y 2027, con apertura prevista en Bogotá, e incluyendo a Santo Domingo como una de sus paradas.