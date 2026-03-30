Emprendedores y trabajadores por cuenta propia tienen en la estrategia multidimensional del Ministerio de Industria y Comercio una fuente de asesoría y financiamiento para desarrollar sus proyectos.

Al reconocer la formalidad como el verdadero reto del mercado laboral, el ministro Eduardo Sanz Lovatón ha dado cuenta de la estrategia para fomentarla basada en la simplificación regulatoria, la capacitación empresarial y la inclusión productiva.

Más importante no puede ser la iniciativa para lidiar con acciones concretas contra el fenómeno de la informalidad, que representa alrededor del 55 % de las ocupaciones.

La estrategia anunciada por el ministro Eduardo Sanz Lovatón, que es resultado del estudio “Análisis de la informalidad en República Dominicana: una primera aproximación a un fenómeno complejo”, elaborado por la Dirección de Análisis Económico, persigue construir un entorno donde producir, crecer y formalizarse sea una oportunidad real para miles de dominicanos.

Sanz Lovatón reconoció que la formalización no se limita al registro legal de una empresa, sino que implica integrar a trabajadores y unidades productivas a una economía que facilite el acceso a financiamiento, capacitación, mercados, tecnología y protección social.

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No solo que se comprenda esa necesidad, sino que se avance con la implementación de acciones concretas representa de por sí un paso importante para enfrentar con éxito el fenómeno de la informalidad laboral en el país.